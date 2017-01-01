На Алтае пять человек погибли из-за неисправности печей и электроборудования

На этой неделе пять человек в Барнауле и алтайских селах погибли из-за того, что нарушали правила эксплуатации печей и электрических приборов.
Так утром во вторник 21 февраля в селе Полуямки Михайловского района на пожаре в одном из домов были найдены тела 65-летней хозяйки дома и ее 32-летнего сына. По данным Следкома, причиной возгорания стало то, что перекалилась отставленная без присмотра печь.
В ночь на 20 февраля из-за закрытой задвижки в печи отравился угарным газом в своей бане 47-летний житель села Утянка Хабарского района.
В понедельник также загорелся жилой дом в Центральном районе Барнаула. На пожаре погибла 70-летняя хозяйка дома. Как выяснило следствие, причиной пожара стал оставленный внимания самодельный электрообогреватель.
В этот же день в одном из домов села Екатерининское Третьяковского района случился пожар в доме, в котором от отравления продуктами горения погиб 43-летний хозяин.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедших трагедий, назначены и проводятся пожара-технические и судебно-медицинские экспертизы.
СУСК обращается к жителям края о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, не оставлять без должного внимания электроприборы, подключенные в сеть и печное оборудование.
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