На Алтае расследуют смерть 10-летней девочки, которая ждала приезда скорой 8 часов

Алтайский Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки, которой не смогли вовремя оказать помощь в районной больнице Угловского района.
Как сообщает СУ СК по Алтайскому краю, ЧП произошло 31 мая 2017 года. Тогда 10-летнюю девочка, которая была инвалидом с рождения, доставили в районную больницу. Однако там не оказалось нужного оборудования. В тот же день ребенка перевезли в барнаульскую больницу, однако через несколько дней она скончалась.
В паблике Mash сообщаются подробности трагедии. У 10-летней Нади Н. было врождённый диагноз — гидроцефалия (характеризуется избыточным скоплением жидкости в мозге). После очередного приступа ребенка доставили в районную больницу, однако там отказал аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи вызвали скорую из Рубцовска (в 90 км), однако машина приехала только спустя 8 часов. За это время девочка впала в кому, из которой уже не вышла.
Родители ребенка считают, что в смерть наступила из-за действий врачей. Родители согласились на эксгумацию тела.
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Следователи намерены дать оценку действиям сотрудников трех медучреждений. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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