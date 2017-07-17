На Алтае 10 раз судимый бомж попытался обокрасть магазин

В селе Трубычево Тюменцевского района бездомный мужчина попытался обокрасть магазин, но его задержали с поличным на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 54-летний мужчина отогнул решетку окна и проник в магазин. Подозреваемый пытался похитить алкоголь, продукты питания и хозяйственные товары. Со всем этим его поймали на месте преступления.
Выяснилось, что прежде он 10 раз был осужден за разные преступления. Сейчас против него возбуждено еще одного уголовное дело.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.