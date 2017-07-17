На Алтае 10 раз судимый бомж попытался обокрасть магазин

По предварительной информации, 54-летний мужчина отогнул решетку окна и проник в магазин. Подозреваемый пытался похитить алкоголь, продукты питания и хозяйственные товары. Со всем этим его поймали на месте преступления.

Выяснилось, что прежде он 10 раз был осужден за разные преступления. Сейчас против него возбуждено еще одного уголовное дело.