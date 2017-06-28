На Алтае разыскивают дезориентированную пенсионерку в белом халате

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Сегодня, 08:22.
Жизнь

На Алтае пропала 84-летняя Надежда Рева, жительница села Павловка Локтевского района. О местонахождении женщины ничего не известно с 13 июня.

Лиза Алерт.
Лиза Алерт. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Приметы:

Пропала Рева Н.Б.
Пропала Рева Н.Б.
  • рост 160 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы седые короткие,
  • глаза серые.

Была одета:

  • белый платок с синими цветами,
  • коричневая куртка,
  • белый халат с синими цветами,
  • коричневые сандали.

Женщина может быть дезориентирована.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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