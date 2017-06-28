На Алтае разыскивают дезориентированную пенсионерку в белом халате

На Алтае пропала 84-летняя Надежда Рева, жительница села Павловка Локтевского района. О местонахождении женщины ничего не известно с 13 июня.
Приметы:
- рост 160 см,
- худощавого телосложения,
- волосы седые короткие,
- глаза серые.
Была одета:
- белый платок с синими цветами,
- коричневая куртка,
- белый халат с синими цветами,
- коричневые сандали.
Женщина может быть дезориентирована.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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