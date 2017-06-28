На Алтае разыскивают дезориентированную пенсионерку в белом халате

На Алтае пропала 84-летняя Надежда Рева, жительница села Павловка Локтевского района. О местонахождении женщины ничего не известно с 13 июня.

Приметы: Пропала Рева Н.Б. рост 160 см,

худощавого телосложения,

волосы седые короткие,

глаза серые. Была одета: белый платок с синими цветами,

коричневая куртка,

белый халат с синими цветами,

коричневые сандали. Женщина может быть дезориентирована. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).