На Алтае разыскивают 18-летнюю девушку со шрамом на лбу

Майминская полиция разыскивает 18-летнюю Елену Денежкину. 22 октября 2017 года около 21:00 девушка ушла из дома в Майме и до настоящего времени не вернулась.
Приметы пропавшей:
- рост около 170 см,
- худощавого телосложения,
- волосы прямые, светло-русого цвета,
- глаза зеленые,
- лицо овальное, европейского типа.
Особые приметы: на лбу имеется шрам размером 1-2 см. Склонна к бродяжничеству.
Была одета в куртку болоньевую зеленого цвета, брюки темного цвета, светлые кроссовки с рисунком.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по контактным. телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 8 (38822) 9-26-89, 9-21-41, 9-26-04, 8-923-664-9876, либо в ближайшее отделение полиции по телефону 02.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.