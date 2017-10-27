На Алтае разыскивают 18-летнюю девушку со шрамом на лбу

Майминская полиция разыскивает 18-летнюю Елену Денежкину. 22 октября 2017 года около 21:00 девушка ушла из дома в Майме и до настоящего времени не вернулась.

Е. Денежкина. Приметы пропавшей: рост около 170 см,

худощавого телосложения,

волосы прямые, светло-русого цвета,

глаза зеленые,

лицо овальное, европейского типа. Особые приметы: на лбу имеется шрам размером 1-2 см. Склонна к бродяжничеству. Была одета в куртку болоньевую зеленого цвета, брюки темного цвета, светлые кроссовки с рисунком. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по контактным. телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 8 (38822) 9-26-89, 9-21-41, 9-26-04, 8-923-664-9876, либо в ближайшее отделение полиции по телефону 02.