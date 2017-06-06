На Алтае сельчанин избивал пенсионера, душил и бросил умирать из-за тысячи рублей

В Панкрушихинском районе судят местного жителя за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина залез в дом к пенсионеру за деньгами, избил его стулом и душил, а затем оставил умирать.
Как сообщил прокурор Панкрушихинского района Владимир Евдокимов, ночью в августе 2016 года обвиняемый незаконно проник в жилой дом одиноко проживающего пожилого мужчины с целью кражи денежных средств для приобретения спиртного.
Обыскав жилище, обвиняемый ничего не обнаружил. Взяв подушку, он стал душить потерпевшего и требовать у него денежные средства. Освободившись, потерпевший попытался защититься, а нападавший в ответ нанес удар стулом ему по голове и множественные удары кулаками по туловищу. После этого он выкрал из дома 1 000 рублей и оставил тяжело травмированного пенсионера одного. Через несколько дней от полученных травм мужчина скончался.
Обвиняемый после совершения преступления вернулся домой, а похищенные 1 000 рублей потратил на спиртное.
Уголовное дело рассматривается в районном суде.
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