На Алтае сельчанин избивал пенсионера, душил и бросил умирать из-за тысячи рублей

Как сообщил прокурор Панкрушихинского района Владимир Евдокимов, ночью в августе 2016 года обвиняемый незаконно проник в жилой дом одиноко проживающего пожилого мужчины с целью кражи денежных средств для приобретения спиртного.

Обыскав жилище, обвиняемый ничего не обнаружил. Взяв подушку, он стал душить потерпевшего и требовать у него денежные средства. Освободившись, потерпевший попытался защититься, а нападавший в ответ нанес удар стулом ему по голове и множественные удары кулаками по туловищу. После этого он выкрал из дома 1 000 рублей и оставил тяжело травмированного пенсионера одного. Через несколько дней от полученных травм мужчина скончался.

Обвиняемый после совершения преступления вернулся домой, а похищенные 1 000 рублей потратил на спиртное.

Уголовное дело рассматривается в районном суде.