На Алтае сельчанин перевел мошеннику 20 тысяч, перепутав его голос с голосом друга

Полицейские Шебалинского района ищут мошенника, который обманул местного жителя, представившись его другом. Злоумышленник похитил у сельчанина 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, 34-летнему жителю села Ильинка позвонил мужчина, голос которого был очень похож на голос его друга. Неизвестный попросил одолжить ему 20 тысяч рублей. Звонок с незнакомого номера он объяснил сменой номера телефона. Мужчина, будучи уверенным в том, что разговаривает с другом, перевел ему на номер телефона необходимую сумму. После чего он перезвонил и убедился в том, что деньги дошли до адресата. Через несколько часов сельчанин еще раз решил позвонить товарищу, но телефон находился вне зоны действия сети. Тогда потерпевший позвонил на прежний номер товарища и сразу дозвонился. Друг пояснил, что находится в другом регионе и с просьбой о помощи к нему не обращался. Поняв, что стал жертвой мошенников, сельчанин обратился в полицию.
Оперативники уже установили, что номер, с которого звонили потерпевшему, принадлежит абоненту из Волгограда.
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