На Алтае сельчанин после пьяной ссоры убил сестру и племянницу

Суд установил, что в январе 2017 года сельчанин выпивал в своем доме вместе с родными и знакомыми. В это время он поссорился со своей сестрой и смертельно ранил её ножом в грудь. Присутствовавшая при этом дочь убитой стала ругаться с ним, но мужчина и её ударил несколько раз ножом. Один из ударов оказался смертельным.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальные 15 — в исправительной колонии особого режима.

Известно также, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления.