На Алтае сельчанин после пьяной ссоры убил сестру и племянницу

Алтайский краевой суд вынес приговор жителю села в Бийском районе, который после ссоры смертельно ранил ножом свою сестру и её дочь. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что в январе 2017 года сельчанин выпивал в своем доме вместе с родными и знакомыми. В это время он поссорился со своей сестрой и смертельно ранил её ножом в грудь. Присутствовавшая при этом дочь убитой стала ругаться с ним, но мужчина и её ударил несколько раз ножом. Один из ударов оказался смертельным.
Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальные 15 — в исправительной колонии особого режима.
Известно также, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления.
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