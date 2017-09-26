На Алтае сельчанин выкачал шлангом более 400 литров дизельного топлива

Сегодня, 20:35.
Происшествия

В Залесовском районе сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в краже дизельного топлива, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

На Алтае сельчанин выкачал шлангом более 400 литров дизельного топлива.
На Алтае сельчанин выкачал шлангом более 400 литров дизельного топлива. Фото из архива редакции.

По данным следствия, ночью в селе Залесово молодой человек 1996 года рождения похитили более 400 литров дизельного топлива. Украденные канистры с топливом он хранил у себя дома. Еще две бочки полицейские обнаружили спрятанными неподалеку от места кражи.

Подозреваемый сливал топливо из цистерны с помощью двенадцатиметрового шланга. Всего изъяли 320 литров похищенного топлива, еще около 100 литров, по словам подозреваемого, вылилось на землю.

Против молодого человека возбудили уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров