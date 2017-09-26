На Алтае сельчанин выкачал шлангом более 400 литров дизельного топлива.

По данным следствия, ночью в селе Залесово молодой человек 1996 года рождения похитили более 400 литров дизельного топлива. Украденные канистры с топливом он хранил у себя дома. Еще две бочки полицейские обнаружили спрятанными неподалеку от места кражи.

Подозреваемый сливал топливо из цистерны с помощью двенадцатиметрового шланга. Всего изъяли 320 литров похищенного топлива, еще около 100 литров, по словам подозреваемого, вылилось на землю.

Против молодого человека возбудили уголовное дело.