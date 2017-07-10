На Алтае массово продают турбазы и комплексы

На Алтае массово продают туристические базы и комплексы. Подобная тенденция началась три года назад, однако на сайте Avito.ru в разделе "Готовый бизнес" продолжают появляться новые объявления: за последний месяц их опубликовали более десятка. В описаниях собственники указывают, что ежемесячная прибыль от турбаз составляет от 200 тысяч до 1 млн рублей. Несмотря на это, "успешный" бизнес все же решили продать в разгар летнего турсезона.

Турбаза «Уймонская Жемчужина». Фото: Avito.ru. Турбаза «Уймонская Жемчужина». Фото: Avito.ru. База отдыха на берегу озера Горькое. Фото: Avito.ru. База отдыха в Горном Алтае. Фото: Avito.ru. Турбаза в Горном Алтае. Фото: Avito.ru. Дом отдыха в Манжероке. Фото: Avito.ru. Турбаза на берегу Катуни. Фото: Avito.ru. База отдыха у озера Ая. Фото: Avito.ru. База отдыха около "Сибирской монеты". Фото: Avito.ru. Самые дорогие турбазы 26,5 млн рублей. База отдыха "Уймонская Жемчужина" в Усть-Коксинском районе. Она находится около Мультинских и Башталинских озер, горы Красная. На территории расположены отапливаемый гостевой двухэтажный дом, несколько летних домов, баня, столовая, парковка, кемпинг.

База отдыха "Уймонская Жемчужина" в Усть-Коксинском районе. Она находится около Мультинских и Башталинских озер, горы Красная. На территории расположены отапливаемый гостевой двухэтажный дом, несколько летних домов, баня, столовая, парковка, кемпинг. 25 млн рублей. База отдыха на берегу Катуни. Она находится в селе Барангол. Общая площадь базы 0,5 га. На территории есть шесть летних домиков, беседки, мангальница, детская площадка, две бани, автостоянка. Продавец указывает, что чистая ежемесячная прибыль составляет 200 тыс. рублей. Среднемесячные обороты — около 250 тыс. рублей. Бизнес существует восемь лет.

База отдыха на берегу Катуни. Она находится в селе Барангол. Общая площадь базы 0,5 га. На территории есть шесть летних домиков, беседки, мангальница, детская площадка, две бани, автостоянка. Продавец указывает, что чистая ежемесячная прибыль составляет 200 тыс. рублей. Среднемесячные обороты — около 250 тыс. рублей. Бизнес существует восемь лет. 20 млн рублей. Туристический комплекс в Турочакском районе Республики Алтай. Он находится в 72 км от Телецкого озера и 150 км от озера Ая, рядом с поселком Турочак. На территории есть два зимних коттеджа и бунгало. Продавец указывает, что здесь есть номера с камином и шкурами медведя, работает "плавающее" кафе. У владельца есть проект и документы для организации горнолыжного бизнеса и установки бугельного подъемника. В настоящий момент деятельность базы приостановлена из-за того, что собственник переезжает в другой город. Разные базы на Алтае 14 млн рублей. Турбаза в Майминском районе Республики Алтай. Она расположена на возвышенности у берега реки Катунь, работает с 2005 года. На территории есть зимний и летний корпуса, восемь летних домиков. 1 га земли находится в собственности, 1,5 га лесного массива находятся в долгосрочной аренде до 2038 года. Продавец рассматривает также обмен на недвижимость в городе, авто с доплатой покупателя.

Турбаза в Майминском районе Республики Алтай. Она расположена на возвышенности у берега реки Катунь, работает с 2005 года. На территории есть зимний и летний корпуса, восемь летних домиков. 1 га земли находится в собственности, 1,5 га лесного массива находятся в долгосрочной аренде до 2038 года. Продавец рассматривает также обмен на недвижимость в городе, авто с доплатой покупателя. 10,5 млн рублей. Дом отдыха в Манжероке. На территории находятся несколько домов, баня, подсобные помещения, парковка и зона отдыха. Дом отдыха находится около горнолыжного комплекса Манжерок, в 10 км от озера Ая. База одновременно вмещает до 70 гостей. Продавец указывает, что среднемесячные обороты составляют 450 тыс.рублей. За девять лет существования бизнеса дом отдыха нашел постоянных клиентов.

Дом отдыха в Манжероке. На территории находятся несколько домов, баня, подсобные помещения, парковка и зона отдыха. Дом отдыха находится около горнолыжного комплекса Манжерок, в 10 км от озера Ая. База одновременно вмещает до 70 гостей. Продавец указывает, что среднемесячные обороты составляют 450 тыс.рублей. За девять лет существования бизнеса дом отдыха нашел постоянных клиентов. 8 млн рублей. База отдыха на озере Горькое. Она находится в Егорьевском районе Алтайского края, в сосновом бору, в 40 км от Рубцовска, рядом с бальнеологическим курортом. Площадь земельного участка составляет 5,8 га. Одновременно здесь могут разместиться до 100 человек. На территории находятся домики, кемпинг, кафе, бильярд, детский игровой центр, две бани, два бассейна с надувными горками. 7,8 млн рублей. База отдыха у озера Ая. Она находится около реки Катунь, площадь территории — 25 соток. Здесь есть два дома, с двух-, трех- и четырехместными номерами с удобствами, а также баня, беседки, стационарный бассейн, автостоянка. Продавец указывает, что чистая ежемесячная прибыль составляет около 0,5 млн рублей. Бизнес существует четыре года.

База отдыха у озера Ая. Она находится около реки Катунь, площадь территории — 25 соток. Здесь есть два дома, с двух-, трех- и четырехместными номерами с удобствами, а также баня, беседки, стационарный бассейн, автостоянка. Продавец указывает, что чистая ежемесячная прибыль составляет около 0,5 млн рублей. Бизнес существует четыре года. 6,5 млн рублей. Туристическая база в Горном Алтае. Работает более 15 лет. Площадь территории — 30 соток. База находится на берегу реки около села Элекмонар, неподалеку от Каракольских озер. На территории есть два двухэтажных дома, десять летних домов, баня, столовая, детская площадка, надувной бассейн для детей. Продавец указывает, что среднемесячные обороты составляют 400 тыс. рублей.

Туристическая база в Горном Алтае. Работает более 15 лет. Площадь территории — 30 соток. База находится на берегу реки около села Элекмонар, неподалеку от Каракольских озер. На территории есть два двухэтажных дома, десять летних домов, баня, столовая, детская площадка, надувной бассейн для детей. Продавец указывает, что среднемесячные обороты составляют 400 тыс. рублей. 6,5 млн рублей. База отдыха в Горном Алтае. На территории площадью 55 соток находятся двухэтажный теплый коттедж, восемь домиков, бунгало с беседками, палаточный городок на 150 человек, баня. Продавец указывает, что база является одним из самых быстро окупаемых объектов в сфере туристического бизнеса в Республике Алтай из-за своего расположения, наличия песчаных пляжей. В объявлении указано, что чистая ежемесячная прибыль составляет 1 млн рублей, среднемесячные обороты — около 1,1 млн рублей, а расходы — 100 тыс. рублей. Бизнес существует около девять лет.

База отдыха в Горном Алтае. На территории площадью 55 соток находятся двухэтажный теплый коттедж, восемь домиков, бунгало с беседками, палаточный городок на 150 человек, баня. Продавец указывает, что база является одним из самых быстро окупаемых объектов в сфере туристического бизнеса в Республике Алтай из-за своего расположения, наличия песчаных пляжей. В объявлении указано, что чистая ежемесячная прибыль составляет 1 млн рублей, среднемесячные обороты — около 1,1 млн рублей, а расходы — 100 тыс. рублей. Бизнес существует около девять лет. 3,9 млн. База отдыха. Около казино Altai Palace (с. Нижнекаянча, Алтайский край) продается "незавершенная" база отдыха на участке в 60 соток. Здесь уже построили пять летних домиков, баню, коттедж и два двухэтажных здания. Здесь также есть летние туалеты, душ и беседки. Продавец указывает, что это "очень перспективный проект". Комплексы отдыха под Барнаулом 2,8 млн рублей. Загородный эко-дом отдыха для сдачи в посуточную аренду для банкетов, свадеб, праздников. Он находится в лесной зоне, в 2 км от федеральной трассы М52, в 20 минутах езды от Барнаула, на территории санатория. Это двухэтажный дом из кирпича, внутри есть сауна. Продавец указывает, что средний ежемесячный доход от такого бизнеса составит от 250 тыс. рублей. 8,9 млн рублей. Комплекс отдыха. Банкетный зал, отель,банный комплекс. Продавец указывает, что это "реально доходный бизнес". Комплекс находится в с. Бобровка, в 25 км Барнаула. Комплекс включает кафе, бильярдный зал, охраняемая парковка, банный комплекс, банкетный зал, бассейн, отель. Общая площадь комплекса — 1 тыс. кв. метров. В 2015 году помимо туристических баз массово продавали гаражные комплексы и другие виды готового бизнеса. В 2016 году активно продавали пивные магазины и бары. Некоторые предприниматели продавали свой бизнес по низким ценам. В этом году продолжают "избавляться" от баров, кальянных и мелкого бизнеса в сфере услуг.