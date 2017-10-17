На Алтае судья умер в больнице после ДТП

В Усть-Коксинской районной больнице умер судья районного суда Валерий Манатов. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая". Мужчина стал жертвой ДТП, которое произошло поздно вечером 14 сентября на улице Советской около лесхоза.
Как ранее писал altapress.ru, в 23.15 часов в селе Усть-Кокса 64-летний водитель Toyota Corona сбил 40-летнего мужчину, шедшего по проезжей части дороги во встречном направлении. В результате ДТП пешехода госпитализировали, и 16 октября он скончался в больнице.
Валерий Манатов был назначен судьей районного суда 17 февраля 2009 года.
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