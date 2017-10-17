На Алтае судья умер в больнице после ДТП

Как ранее писал altapress.ru, в 23.15 часов в селе Усть-Кокса 64-летний водитель Toyota Corona сбил 40-летнего мужчину, шедшего по проезжей части дороги во встречном направлении. В результате ДТП пешехода госпитализировали, и 16 октября он скончался в больнице.

Валерий Манатов был назначен судьей районного суда 17 февраля 2009 года.