На Алтае все чаще незаконно переводят пенсионные накопления втайне от владельцев

Напомним, что в 2014 году накопительная часть пенсии россиян направляется только на формирование страховой пенсии. При этом все накопления, сформированные в 2002-2013 годах, сохранились, и ими можно распоряжаться: доверить их Пенсионному фонду РФ (и через его выбрать управляющую компанию) или негосударственному пенсионному фонду (НПФ).

Менять страховщика (ПФР или НПФ) можно ежегодно — надо лишь подать заявление в ближайший офис ПФР. Но, как сообщили на дня в отделении ПФР, некоторых жителей края переводят в другой НПФ вопреки их желанию.

Других, наоборот, вопреки их желанию и заявлению оставляют в прежнем НПФ. А третьих не информируют о последствиях перевода: потере инвестиционного дохода.

"Настоящим сообщаю, что договор об обязательном пенсионном страховании с таким-то фондом я не заключал, заявление о переводе средств пенсионных накоплений не подписывал", — зачитывает управляющий алтайским отделением ПФР Борис Трофимов.

Каким образом он был переведен в другом НПФ, если без заявления это невозможно? Трофимов объясняет: заявления в ПФР поступили в электронном виде через партнеров НПФ — банк и страховую компанию. Человек получал кредит в банке.

А вместе с пакетом документов ему предложили поставить галочку на еще одной бумаге. Оказалось, тем самым он согласился на перевод накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд.

Бывает, что после перевода из одного НПФ в другой гражданину приходит информация из предыдущего фонда: вы потеряли инвестиционный доход. Как объясняет сайт ПФР, при переходе их одного НПФ в другой чаще одного раза в пять лет гражданин действительно может его потерять. Подобные обращения в алтайское отделение ПФР тоже поступают.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайском краю:

Зачем ставить галочку, не глядя? Прежде чем принимать решение о переходе, обратитесь в ПФР за консультацией, у нас много каналов.

Что делать, если это произошло? Во-первых, жаловаться.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайском краю:

Если гражданин считает, что перевод осуществлен неправомерно, у него есть право обратиться в НПФ, в который были переведены средства, с претензией о незаконном переводе средств пенсионных накоплений.

Текст претензии о незаконном переводе составляется в свободной форме, поясняют в ПФР. И НПФ обязан проинформировать гражданина, на основании чего его пенсионные накопления были переведены в данный фонд, в том числе представить копии документов.

Кроме того, Борис Трофимов советует жаловаться на незаконные действия НПФ в Центральный банк — именно он контролирует работу негосударственных пенсионных фондов. Сделать это можно, в том числе, через интернет-приемную.

Во-вторых, если вас незаконно перевели из одного НПФ в другой, придется обращаться в суд. Другого варианта признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным закон не предусматривает.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайском краю:

Согласно положениям Федерального закона № 75-ФЗ, договор об обязательном пенсионном страховании может быть признан недействительным только судом. Иных способов не предусмотрено, нет таких полномочий и у Пенсионного фонда. Для приобщения к иску в суд документов застрахованное лицо вправе обратиться в ПФР с письменным запросом копии заявления о переходе, на основании которого были переведены его пенсионные накопления.

Факт