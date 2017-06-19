На Алтае все чаще незаконно переводят пенсионные накопления втайне от владельцев

В отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю поступило более 150 жалоб на различные нарушения, связанные с выбором страховщика по обязательному пенсионному страхованию. В ПФР советуют гражданам внимательно смотреть, в каких документах они ставят галочки, а также чаще консультироваться по поводу того, где размещать накопительную часть пенсии. А если нарушения обнаружатся, идти в суд.
Напомним, что в 2014 году накопительная часть пенсии россиян направляется только на формирование страховой пенсии. При этом все накопления, сформированные в 2002-2013 годах, сохранились, и ими можно распоряжаться: доверить их Пенсионному фонду РФ (и через его выбрать управляющую компанию) или негосударственному пенсионному фонду (НПФ).
Менять страховщика (ПФР или НПФ) можно ежегодно — надо лишь подать заявление в ближайший офис ПФР. Но, как сообщили на дня в отделении ПФР, некоторых жителей края переводят в другой НПФ вопреки их желанию.
Других, наоборот, вопреки их желанию и заявлению оставляют в прежнем НПФ. А третьих не информируют о последствиях перевода: потере инвестиционного дохода.
"Настоящим сообщаю, что договор об обязательном пенсионном страховании с таким-то фондом я не заключал, заявление о переводе средств пенсионных накоплений не подписывал", — зачитывает управляющий алтайским отделением ПФР Борис Трофимов.
Каким образом он был переведен в другом НПФ, если без заявления это невозможно? Трофимов объясняет: заявления в ПФР поступили в электронном виде через партнеров НПФ — банк и страховую компанию. Человек получал кредит в банке.
А вместе с пакетом документов ему предложили поставить галочку на еще одной бумаге. Оказалось, тем самым он согласился на перевод накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд.
Бывает, что после перевода из одного НПФ в другой гражданину приходит информация из предыдущего фонда: вы потеряли инвестиционный доход. Как объясняет сайт ПФР, при переходе их одного НПФ в другой чаще одного раза в пять лет гражданин действительно может его потерять. Подобные обращения в алтайское отделение ПФР тоже поступают.
Борис Трофимов,
управляющий отделением ПФР по Алтайском краю:
Зачем ставить галочку, не глядя? Прежде чем принимать решение о переходе, обратитесь в ПФР за консультацией, у нас много каналов.
Что делать, если это произошло? Во-первых, жаловаться.
Борис Трофимов,
управляющий отделением ПФР по Алтайском краю:
Если гражданин считает, что перевод осуществлен неправомерно, у него есть право обратиться в НПФ, в который были переведены средства, с претензией о незаконном переводе средств пенсионных накоплений.
Текст претензии о незаконном переводе составляется в свободной форме, поясняют в ПФР. И НПФ обязан проинформировать гражданина, на основании чего его пенсионные накопления были переведены в данный фонд, в том числе представить копии документов.
Кроме того, Борис Трофимов советует жаловаться на незаконные действия НПФ в Центральный банк — именно он контролирует работу негосударственных пенсионных фондов. Сделать это можно, в том числе, через интернет-приемную.
Во-вторых, если вас незаконно перевели из одного НПФ в другой, придется обращаться в суд. Другого варианта признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным закон не предусматривает.
Борис Трофимов,
управляющий отделением ПФР по Алтайском краю:
Согласно положениям Федерального закона № 75-ФЗ, договор об обязательном пенсионном страховании может быть признан недействительным только судом. Иных способов не предусмотрено, нет таких полномочий и у Пенсионного фонда.
Для приобщения к иску в суд документов застрахованное лицо вправе обратиться в ПФР с письменным запросом копии заявления о переходе, на основании которого были переведены его пенсионные накопления.
Факт
Около 3 тыс. заявлений о смене страховщика поступило в клиентские службы ПФР края в 2016 году.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.