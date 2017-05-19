На Алтае угонщик-рецидивист попытался угнать семь автомобилей

В Белокурихе задержали жителя Смоленского района, которого подозревают в попытке угона семи легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По предварительны данным, накануне ночью в Белокурихе 26-летний мужчина попытался угнать машины, припаркованные во дворах многоквартирных домов. Чтобы проникнуть в салоны машин подозреваемый разбивал стекла, а потом смыкал провода и пробовал завести двигатель. После неудачной попытки завести одну машину, переходил к другой. В итоге двигатель одной из машин злоумышленнику все-таки удалось завести. Машина была открытой, а ключи находились в замке зажигания. Но проехав на автомобиле всего несколько десятков метров, он не справился с управлением и наехал на дорожный знак. А потом скрылся с места ДТП.
Его быстро задержали на одной из улиц города. Мужчина был сильно пьян и не смог что-либо пояснить сотрудникам полиции. Против подозреваемого возбудили уголовное дело за угон и составили административный протокол за оставление места ДТП.
Также известно, что задержанный ранее уже неоднократно был судим за совершения имущественных преступлений, в том числе и за угон.
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