На Алтае умер Сергей Прокопьев, курировавший строительство в "Эваларе"

10 июля в Бийске на 66-м году жизни скончался Сергей Прокопьев, сообщает "Бийский рабочий".
Из обращения родных, близких и коллег:
Трехэтажное офисное здание авторского дизайна с ярко-зеленой крышей стало визитной карточной алтайской компании. Стараниями Сергея Викторовича на территории завода всегда поддерживался европейский порядок: фонтан, цветочные клумбы, вовремя постриженные кустарники. Сотни людей благодарны ему за условия, в которых они работают!
Сергей Викторович был и навсегда останется в нашей памяти чутким руководителем, рачительным хозяином, грамотным строителем, надежным товарищем, для родных — прекрасным семьянином, заботливым сыном, отцом и дедушкой. Нам будет не хватать его искрометного юмора и деловых советов.
12 июля пройдет церемония прощания. Она состоится в Бийске в фойе производственного комплекса "Эвалар" (улица Социалистическая, 23/6). Начало в 15.00.
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