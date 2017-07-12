На Алтае умер Сергей Прокопьев, курировавший строительство в "Эваларе"

Сергей Прокопьев.

Сергей Викторович родился в Бийске 25 июля 1951 года. Всю свою жизнь посвятил строительству. Много знаний, опыта и души отдал проектированию и строительству производственного комплекса "Эвалар".

Трехэтажное офисное здание авторского дизайна с ярко-зеленой крышей стало визитной карточной алтайской компании. Стараниями Сергея Викторовича на территории завода всегда поддерживался европейский порядок: фонтан, цветочные клумбы, вовремя постриженные кустарники. Сотни людей благодарны ему за условия, в которых они работают!

Сергей Викторович был и навсегда останется в нашей памяти чутким руководителем, рачительным хозяином, грамотным строителем, надежным товарищем, для родных — прекрасным семьянином, заботливым сыном, отцом и дедушкой. Нам будет не хватать его искрометного юмора и деловых советов.