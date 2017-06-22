На Алтае в Денисовой пещере нашли браслет "из будущего"

Археологи обнаружили в Денисовой пещере браслет возраст которого приблизительно 50 000 лет, сообщает сайт oane.ws. Артефакт был обнаружен ещё в 2008 году, но только сейчас ученым удалось установить, к какому времени он принадлежит.
Если возраст браслета подтвердится, то теория развития человечества будет в корне изменена. Методы изготовления браслета не только похожи на современные, но и превосходят их. По предположениям ученых, украшение сделали 50 тыс. лет назад, а люди на Земле появились не более 40 тыс. лет назад.
"Браслет из будущего" имеет округлую форму и представляет собой большой зелёный камень с прорезью для руки. Дыру в камне можно было проделать только благодаря неизвестной технологии, утверждают ученые.
В Денисовой пещере ранее уже находили необычные артефакты. Год назад ученые нашли в ней древнейшую иглу, возраст которой составляет не менее 40 тыс. лет. Она сделана из кости птицы и имеет настоящее просверленное ушко.
В этой же пещере в 2008 году ученые нашли останки человека, которого позже назвали "денисовским". Это вид вымерших людей, которые жили 40 тыс. лет назад в Азии. Их ареал пересекался с местами пребывания неандертальцев и пещерных людей. Исследования доказали, что денисовские люди были темнокожими, темноглазыми и темноволосыми и являлись недостающей цепочкой в эволюции человечества.
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