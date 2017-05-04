На Алтае в горы собралась колонна "Бессмертного полка"

Акцию организует военно-патриотический центр "Зенит" совместно с Федерацией альпинизма и скалолазания Новосибирской области, сообщает "Сиб.фм".

Сообщается, что в массовом восхождении могут принять участие все желающие. Альпинистский опыт приветствуется, но не является обязательным. Восхождение будет проходить в сопровождении профессиональных инструкторов по альпинизму Глеба Соколова и Олега Макарова, и опытного альпиниста Игоря Леонтьева. Восходители, впервые взошедшие на гору, получат значок "Альпинист России". Для участия в акции также пригласили альпинистов из Барнаула.

Между тем в ГУ МЧС по РА заявили, что организаторы похода отказались от регистрации в Алтайском поисково-спасательном отряде и не обеспечили участникам похода страховку на случай необходимости привлечения санитарной авиации. В тоже время, среди участников похода есть подростки в возрасте от 15 до 17 лет, многие из которых будут совершать восхождение на горную вершину впервые.

В соответствии с постановлением Правительства РФ постановка на учет туристической группы осуществляется не менее чем за 10 дней до выхода на маршрут. Зарегистрироваться можно лично в Алтайском поисково-спасательном отряде по адресу: Горно-Алтайск, ул. Красноармейская 52/2, или по электронной почте: od.apsora@mail.ru.

По прибытии в Республику Алтай руководитель группы обязан сообщить в спасательный отряд о выходе группы на маршрут по телефону 8 (38822) 5-11-06.

Справка

В 2014 году было совершено первое массовое восхождение на базе альплагеря "Актру", посвященное Дню Победы. На вершину Юбилейную поднялись 69 человек. Альпинисты двигались колонной с флагами Новосибирска, Новосибирской области и с копией Знамени Победы. Во время восхождения участники пели песни военных лет. Акция стала ежегодной.