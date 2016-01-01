Фотофакты. На Алтае в пожаре погибли отец и сын

Утром 29 декабря 2016 года в Горно-Алтайске сгорел жилой дом. На пепелище пожарные обнаружили тела двоих мужчин 80-ти и 55-ти лет. По данному факту СУ СКР по Республике Алтай проводит доследственную проверку.
По данным следствия, погибший 80-летний мужчина проживал вместе со своим 55-летним сыном. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить обстоятельства произошедшего, в том числе и причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На момент прибытия пожарных подразделений, горели дом и надворные постройки, находящиеся под одной крышей. На веранде произошел взрыв газового баллона. Позже пожарные извлекли из строения еще 3 газовых баллона. В ходе ликвидации пожара, внутри дома обнаружены двое погибших 1933 и 1958 годов рождения: отец - пенсионер, ранее работавший в системе здравоохранения, сын - мастер по электрооборудованию на котельных, сообщают в республиканском главке МЧС.
К сожалению, жильцы дома не почувствовали сразу, что на веранде что-то горит и не смогли вызвать пожарных. В пожарную охрану позвонили соседи, когда увидели, что пламя уже охватило большую часть дома и надворные постройки.
Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки на веранде. Там же находился газовый баллон, в результате нагревания он взорвался и огонь стремительно распространился по жилым помещениям.
В ликвидации пожара были задействованы 17 человек личного состава пожарных частей города и села Майма, 4 пожарных автомобиля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.