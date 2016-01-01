На Алтае в Рождество проведут заезды рысаков

7 января на ипподроме "Алтай" в Новотырышкино откроется зимний беговой сезон.
С 12 часов дня здесь проведут 10 заездов, в которых будут разыграны сразу 4 традиционных приза:
- Для лошадей рысистых пород старшего возраста состоятся забеги на Новогодний приз.
- Лошади орловской породы старшего возраста будут соревноваться за приз ВНИИК, Всероссийского научно-исследовательского института коневодства.
- В борьбе за приз мемориала П.Н. Кулешова будут участвовать четырехлетние лошади орловской породы,
- За приз В.О. Витта — четырехлетки рысистых пород.
Кроме того, ожидаются рядовые заезды для лошадей трехлетнего возраста, рабочих лошадей.
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