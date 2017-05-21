На Алтае в воскресенье будет тепло и, возможно, обойдется без дождя

21 мая в Алтайском крае синоптики обещают теплую погоду +22…+27?С. При этом, если ночью в восточных районах еще шли дожди, то днем, по данным метеорологической службы, будет преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
В Барнауле в воскресенье обещают переменную облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха +23…+25?С.
Напомним, что в Алтайском крае в период с 20 по 26 мая передано штормовое предупреждение из-за того, что в южных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в период с 22 по 26 мая в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
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