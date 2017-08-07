На Алтае вынесли приговор пилоту вертолета Robinson, который упал на отмель горной реки

Верховный суд Республики Алтай отклонил апелляцию командира воздушного судна Robinson R-66, который упал в Чемальском районе 14 марта 2016 года.
В тот день частным вертолетом под руководством командира воздушного судна управлял пилот-слушатель. Стажеру нужно было совершить учебную посадку на небольшую площадку песчано-каменной отмели на Катуни. Пилот не заметил трос резервной кабельной линии и задел вертолетом за это препятствие. Машина упала с высоты 4 метров на левый бок.
В результате жесткой посадки был поврежден Robinson R-66, а оба вертолетчика получили травмы.
По данным межгосударственного авиационного комитета и летно-технической экспертизы следствие и суд признали, что непосредственной причиной аварии оказалась недостаточная осмотрительность командира воздушного судна. Его приговорили к ограничению свободы сроком на полтора года по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение собственнику воздушного судна крупного ущерба, пишет Следком.
Осужденный не согласился с приговором суда первой инстанции и потребовал оправдать его по причине отсутствия состава преступления. Но Верховный суд отклонил его доводы, и приговор вступил в законную силу.
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