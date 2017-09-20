Зима здесь: на Алтае выпал первый снег

А вот на Семинском перевале снег выпал еще на прошлой неделе:

По данным алтайских синоптиков в ночь на субботу 23 сентября на большей части территории края пройдет дождь, в северных и предгорных районах возможно с мокрым снегом. Так же снег возможен и днем. Температура ночью -2...+3 С, днем +3...+8. Ветер северный, 3-8 м/с, с усилением до 10-15 м/с. Как сообщает сервис "Яндекс.Погода", снег в Барнауле возможен в ночь с субботы на воскресенье, и утром в воскресенье 24 сентября.