Зима здесь: на Алтае выпал первый снег

Жители и гости Горного Алтая делятся в соцсетях снимками сентябрьского снега. По данным синоптиков, уже в эти выходные и барнаульцам придется выкладывать фотографии с заснеженными улицами в интернет.
А вот на Семинском перевале снег выпал еще на прошлой неделе:
По данным алтайских синоптиков в ночь на субботу 23 сентября на большей части территории края пройдет дождь, в северных и предгорных районах возможно с мокрым снегом. Так же снег возможен и днем. Температура ночью -2...+3 С, днем +3...+8. Ветер северный, 3-8 м/с, с усилением до 10-15 м/с. Как сообщает сервис "Яндекс.Погода", снег в Барнауле возможен в ночь с субботы на воскресенье, и утром в воскресенье 24 сентября.
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