Зима здесь: на Алтае выпал первый снег

2336
Сегодня, 15:11.
Потребитель

Жители и гости Горного Алтая делятся в соцсетях снимками сентябрьского снега. По данным синоптиков, уже в эти выходные и барнаульцам придется выкладывать фотографии с заснеженными улицами в интернет.

Сентябрьский снег на Семинском перевале.
Сентябрьский снег на Семинском перевале. Фото: Юлия Жданова instagram.com/julia98721.

Нууу как то так))

Публикация от Николай (@niik.niik)

А вот на Семинском перевале снег выпал еще на прошлой неделе:

-Что за чудо...? -Это - снег 😊❄️☃️ 08.09.2017г. #семинскийперевал #снег#семинский#sekinskiy #altay #скорозима #ураураура

Публикация от Семинский перевал т/б "Динамо" (@seminskiy_pereval.tb_dinamo)

По данным алтайских синоптиков в ночь на субботу 23 сентября на большей части территории края пройдет дождь, в северных и предгорных районах возможно с мокрым снегом. Так же снег возможен и днем. Температура ночью -2...+3 С, днем +3...+8. Ветер северный, 3-8 м/с, с усилением до 10-15 м/с. Как сообщает сервис "Яндекс.Погода", снег в Барнауле возможен в ночь с субботы на воскресенье, и утром в воскресенье 24 сентября.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров