На Алтае выставили на торги обанкротившийся сахарный завод

Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В перечень объектов, выставленных на продажу, вошли производственные здания завода, включая главный корпус предприятия, склады, объекты инфраструктуры, оборудование, техника. В общей сложности перечень имущества насчитывает более 300 наименований, большая часть которых находится в залоге "Россельхозбанка". Сумма задатка составляет 16,1 млн рублей, шаг аукциона — 8 млн. Первые торги назначены на 20 сентября.

Еще до объявления продажи "Бийского сахарного завода" его осматривали представители федеральных компаний, занимающиеся производством сахара, среди которых значится "Доминант" и "Русагро". Об этом altapress.ru сообщил источник в правительстве Алтайского края. По его данным, федералы проявляли интерес к предприятию и при выставлении адекватной цены готовы были участвовать в торгах. Нынешний ценник в 161 млн рублей источник назвал "вкусным".

По мнению экспертов, преимуществом "БСЗ" является тот факт, что предприятие выставлено на торги единым лотом. Это позволит новому владельцу сохранить его основной профиль. Еще одним плюсом завода является наличие в зоне досягаемости свеклосеющих хозяйств. Как отмечают сельхозпроизводители, примыкающих к Бийску районов, в данный момент сахарной свеклой здесь никто не занимается. Однако при необходимости сырьевая база может быть восстановлена в течении нескольких лет.

Напомним, завод входил в структуру обанкротившейся "Изумрудной страны" с 2010 года. Компания "Сибэнергопром", впоследствии вошедшая в ассоциацию, выкупила предприятие на торгах шестью лотами, общая цена которых была 57 млн рублей.

В этот же период был разработан комплексный план реконструкции завода, включавший три этапа. Первый завершили в октябре 2011 года, к моменту пуска "БСЗ". В этот сезон предприятие стало принимать сырье и перерабатывать его.

Зимой 2012 года на предприятии демонтировали часть производственной линии. Планировалось, что на это место встанет новое оборудование. Но не получилось. Из-за проблем с "Россельхозбанком" и последовавшим развалом "Изумрудной страны" финансирование прекратилось. Проект по реконструкции повис. Сам завод был законсервирован. Работников предприятия, которых насчитывается более 200 человек, распустили. Как сообщало руководство "БСЗ", на тот момент в модернизацию завода было вложено порядка 800 млн рублей.

Крупнейшим кредитором завода является "Россельхозбанк", сумма требований которого превышает 1 млрд рублей. Предприятие было признано банкротом в марте 2016 года. Отметим, что в 2017 году банк в арбитражном суде и апелляционной инстанции пытался остановить продажу имущества по обозначенной цене. Свои доводы он объяснял тем, что отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества "БСЗ" "содержит ряд существенных недочетов, которые могут оказать влияние на конечную стоимость объекта". Доводы "РСХБ" в двух судебных инстанциях не получили поддержки.