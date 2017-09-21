На Алтае возбудили уголовное дело после смерти двух человек от взрыва

ЧП произошло 9 сентября 2017 года. В тот день селе Луговое Каменского района жители квартиры на первом этаже многоквартирного дома и их гости пытались самостоятельно починить газовое оборудование. В какой-то момент один из гостей решил проверить, как работает оборудование, и поднес спичку к баллону. В этот момент произошел взрыв.

В итоге пять человек, которые были в квартире, получили травмы и ожоги. Их доставили в больницу. 17 сентября двое пострадавших скончались. Это были женщина 1960 г.р. и мужчина 1949 г.р.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).