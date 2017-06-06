На Алтае врачей обвиняют в смерти подростка

По данным следствия, 6 мая в приемное отделение больницы обратились родители мальчика. После осмотра его госпитализировали в педиатрическое отделение БУЗ РА "Республиканская больница". Через 2 суток он скончался в реанимационном отделении. Следователи считают, что смерть ребенка наступила вследствие неверно поставленного диагноза и недооценки тяжести состояния здоровья.

Расследование уголовного дела продолжается.