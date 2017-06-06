На Алтае врачей обвиняют в смерти подростка

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Вчера, 21:45.
Происшествия

В Горно-Алтайске врачей республиканской больницы обвиняют в том, что они недооценили состояние тяжести здоровья 15-летнего мальчика, который впоследствии умер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Врач, медицина.
Врач, медицина. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По данным следствия, 6 мая в приемное отделение больницы обратились родители мальчика. После осмотра его госпитализировали в педиатрическое отделение БУЗ РА "Республиканская больница". Через 2 суток он скончался в реанимационном отделении. Следователи считают, что смерть ребенка наступила вследствие неверно поставленного диагноза и недооценки тяжести состояния здоровья.

Расследование уголовного дела продолжается. 

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