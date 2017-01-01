Удар по всем фронтам: на Алтае вторая волна паводка может наложиться на первую

Регионы усилят взаимодействие в сфере взаимного информирования о паводковой ситуации, а также в системе пропуска паводковых вод. Об этом в Новосибирске заявил руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко.

Василий Борисенко,

руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления:

Идет большое накопление снегозапасов, и на повестке три субъекта, так как мы в прямой зависимости от реки Оби, начиная с верховий Горного Алтая. Алтайский край находится между Республикой Алтай и Новосибирской областью и первым получает эстафетную палочку в период половодья. Мы в Новосибирске имеем возможность принять превентивные меры по негативному воздействию вод.

Борисенко заявил, что регионам необходимо разрушать ледовые переправы в узких местах на Оби и ее притоках. Пока такой работой занимаются только в Томской области.

Василий Борисенко,

руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления:

Обычно мы имеем две четко выраженные волны паводка, но в 2015 году наблюдалась такая картина: в горах из-за очень теплой погоды снег сошел быстро, это повлекло сильную волну в то время, как еще не прошла первая. В этом году такая ситуация может повториться, но более точный прогноз мы сможем дать примерно за месяц до начала половодья.

В Республике Алтай, где берет начало паводок, в первой декаде ноября 2016 года выпали аномальные осадки в ряде районов — порядка 300%. В бассейнах рек Катунь, Чарыш и верховьях Телецкого озера, накопление осадков продолжается. В Алтайском крае глубина снежного покрова местами достигает 60-70 см. В Туве и Кемеровской области также выпало рекордное количество снега.

По данным МЧС, в зону паводка в этом году могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, более 15 тыс. домов с населением 42 тыс. человек. В Новосибирской области уже в первую волну паводка в зоне подтопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области, где проживают более 19,5 тыс. человек. В Республике Алтай в зону паводка попадают 97 населенных пунктов с населением порядка 40 тыс. человек.

Группировку для борьбы с половодьем планируют усилить — МЧС намерено привлечь подрывников, авиацию и беспилотники. В этой работе будут задействованы более 10 тысяч человек, 1,9 тысяч единиц техники и порядка 100 плавательных средств.