На Алтае задержали браконьеров с двумя мертвыми косулями

У нарушителей, которые пытались скрыться, изъяли оружие кустарного изготовления и две туши косули.

Уточняется, что позже по месту жительства один из браконьеров добровольно выдал еще одно ружье, патроны, капсюли и порох. В настоящее время сотрудники полиции ведут следствие.