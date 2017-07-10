На Алтае задержали конокрада, когда он вел лошадей в соседнее село

В селе Сычевка Смоленского района задержали мужчину, который украл двух лошадей. Полицейские задержали его когда он вел животных в соседнее село, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По данным полиции, к ним обратились двое местных жителей, у которых пропали лошади. Полицейские выехали на место преступления и по горячим следам задержали подозреваемого. Выяснилось, что он уже около 10 раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Против мужчины возбудили уголовное дело за "кражу".
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