На Алтае задержали конокрада, когда он вел лошадей в соседнее село

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Сегодня, 18:11.
Происшествия

В селе Сычевка Смоленского района задержали мужчину, который украл двух лошадей. Полицейские задержали его когда он вел животных в соседнее село, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Лошади на природе.
Лошади на природе. Фото: СС0.

По данным полиции, к ним обратились двое местных жителей, у которых пропали лошади. Полицейские выехали на место преступления и по горячим следам задержали подозреваемого. Выяснилось, что он уже около 10 раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Против мужчины возбудили уголовное дело за "кражу".

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