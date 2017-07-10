На Алтае задержали конокрада, когда он вел лошадей в соседнее село

По данным полиции, к ним обратились двое местных жителей, у которых пропали лошади. Полицейские выехали на место преступления и по горячим следам задержали подозреваемого. Выяснилось, что он уже около 10 раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Против мужчины возбудили уголовное дело за "кражу".