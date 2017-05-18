На Алтае задержали серийного похитителя аккумуляторов

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Сегодня, 17:04.
Происшествия

Бийские полицейские задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в похищении аккумуляторов. В участке мужчина написал явку с повинной по нескольким кражам.

Аккумулятор.
Аккумулятор. Фото: СС0.

Он признался, что еще в начале апреля этого года ночью снял аккумуляторы с двух легковых автомобилей, который стояли во дворе многоэтажного дома на улице Трофимова. Кроме того, задержанный повинился, что украл аккумулятор из автобуса ПАЗ, который владелец оставил на неохраняемой стоянке, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

А поймали его после того, как он снял с грузовика два аккумулятора.

Похищенное злоумышленник сдавал в пункты приема металла.

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