На Алтае задержали серийного похитителя аккумуляторов

Он признался, что еще в начале апреля этого года ночью снял аккумуляторы с двух легковых автомобилей, который стояли во дворе многоэтажного дома на улице Трофимова. Кроме того, задержанный повинился, что украл аккумулятор из автобуса ПАЗ, который владелец оставил на неохраняемой стоянке, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

А поймали его после того, как он снял с грузовика два аккумулятора.

Похищенное злоумышленник сдавал в пункты приема металла.