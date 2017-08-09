На Алтае женщина-алкоголичка избивала сына и лишала его сна и отдыха

Как сообщает СУ СКР по Республике Алтай, на протяжении полутора лет женщина причиняла вред физическому и психическому здоровью своего 7-летнего сына. Мать жестоко и грубо обращалась с ним, оскорбляла и унижала его, не обеспечивала надлежащие условия его проживания, систематически злоупотребляла спиртными напитками и неоднократно оставляла без присмотра. Обвиняемая лишала сына сна и отдыха, а также систематически избивала ребенка.

По версии следствия, в августе 2016 года и марте 2017 года обвиняемая по малозначительному поводу ударила мальчика ладонью по лицу, а затем ногой и шнуром по телу. В апреле этого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила сына без присмотра. Ребенок, боясь возвращаться домой, ночевал в плохо отапливаемом корпусе одной из туристических баз села Соузга. Мать мальчика не интересовалась, где находится ее сын, предпочитая употреблять спиртное.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.