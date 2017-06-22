На Алтае женщина отдала мошенникам 60 тысяч рублей, пытаясь продать козлят

По данным полиции, жительница села Бастан разместила в интернете объявление о продаже козлят. Вскоре женщине позвонили неизвестные, которые якобы решили купить домашних животных. Покупатели предложили перевести предоплату. Для этого женщина продиктовала им данные своей банковской карты. Деньги поступили быстро, но более крупная сумма — более 60 тысяч рублей. Неизвестные перезвонили вновь и сказали, что ошиблись. Женщина перевела деньги на два мобильных номера, которые указали ей звонившие.

Позже женщина поняла, что перевела незнакомцам свои деньги и обратилась за помощью в полицию.

Полицейские выяснили, что номера мошенников зарегистрированы на жителей Самарской области и Республики Башкортостан.