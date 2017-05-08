На Алтае женщина помогла донести подруге пакеты с продуктами и обокрала ее квартиру

Жительница Горно-Алтайска заявила в полицию, что у нее похитили деньги и мобильный телефон. Сотрудники следственно-оперативной группы раскрыли кражу по горячим следам. Оказалось, что имущество потерпевшей украла знакомая, которая помогла ей донести пакеты с продуктами из магазина до квартиры, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Полицейские установили, что потерпевшая, когда возвращалась из магазина, встретила свою знакомую — 29-летнюю жительницу села Алферово. Женщина предложила помочь подруге донести сумку с продуктами до квартиры. Когда злоумышленница оказалась в доме, она дождалась, когда хозяйка выйдет в соседнюю комнату и похитила из ее сумки 10 тысяч рублей и мобильный телефон. "Гостья" спрятала вещи в карман верхней одежды и под надуманным предлогом поспешила уйти.
Пропажу своих вещей горожанка обнаружила только вечером. Тогда она и обратилась за помощью к сотрудникам полиции.
В течение суток оперативники установили местонахождение подозреваемой. Оказалось женщина ранее уже совершала преступления. Ее доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном. Украденный телефон она заложила в ломбард, а деньги успела потратить на собственные нужды.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба". Злоумышленнице грозит срок в виде лишения свободы до пяти лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
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