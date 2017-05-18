На "Алтай-Коксе" отрабатывают взаимодействие спасательных служб

По сюжету учений предполагалось, что на производственной площадке якобы произошла разгерметизация цистерны с опасным веществом. В рамках учебной тревоги оценивали скорость оповещения и прибытия заводских служб, подготовку персонала и технических средств.

Скорая помощь и спасатели прибыли к месту смоделированной "аварии" через пять минут после оповещения. Представители охранного предприятия сформировали посты безопасности, которые в случае реального инцидента должны ограничить доступ людей на опасную территорию. Спасатели локализовали возможное место розлива, а к машине скорой помощи в это время доставили сотрудника в роли пострадавшего – для оказания первой помощи. Последний пункт Плана ликвидации аварий – транспортировка якобы поврежденной цистерны на пути слива.

Сергей Жерлицын,

начальник железнодорожного цеха "Алтай-Кокса":

Регулярное проведение учебной тревоги позволяет применять на практике знания Плана ликвидации аварий, обращать внимание на слабые места, чтобы в случае чрезвычайной ситуации действовать максимально слаженно.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru