На "Алтай-Коксе" прошел конкурс для студентов-электрогазосварщиков

Организация профконкурсов для студентов – это одно из направлений сотрудничества градообразующего предприятия и техникума в рамках системы дуального обучения. Работодатель оценивает уровень знаний будущих специалистов, а учащиеся практикуются в условиях реального производства.

Теоретический этап конкурса прошел в техникуме. Для выполнения практического задания 11 студентов приехали на завод в цех по ремонту коксохимического оборудования.

Участники с помощью ручной дуговой сварки приваривали к трубе донышко, фланец и штуцер. Конкурсная комиссия, в составе которой были специалисты "Алтай-Кокса", оценивала правильность и скорость выполнения задания, соблюдение требований охраны труда, организацию рабочего места.

Победителем конкурса стал Тимофей Маликов. Второе место занял Илья Свиридов. Третье – Петр Шаманаев. Призеров наградили дипломами. Всем участникам вручили корпоративные подарки.

"Алтай-Кокс" и Заринский политехнический техникум уже два года работают в системе дуального обучения, основная задача которого – максимально приблизить учебный процесс к практике. Учебные программы Заринского политехнического техникума составлены с учетом специфики производства "Алтай-Кокса". Например, у студентов, которые обучаются по профессиям слесарь КИПиА и машинист коксохимического производства, около 70% учебного времени занимает практика на заводе. За каждой парой студентов закреплен шеф-наставник. Такой подход обеспечивает качество подготовки рабочих кадров.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте "Алтай-Кокса"

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com