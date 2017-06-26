На Алтай-Коксе прошел конкурс профессионального мастерства для студентов.

Организация профконкурсов для студентов – это одно из направлений сотрудничества градообразующего предприятия и техникума в рамках системы дуального обучения. Работодатель оценивает уровень знаний будущих специалистов, а учащиеся практикуются в условиях реального производства.

Теоретический этап конкурса прошел в техникуме. Для выполнения практического задания шесть студентов приехали на завод в цех автоматизации.

Будущие слесари собирали электросхему. Конкурсная комиссия, в составе которой были специалисты Алтай-Кокса, оценивала правильность и скорость выполнения задания, соблюдение требований охраны труда, организацию рабочего места.

Победителем конкурса стал Данил Черемнов. Второе место занял Никита Максименко. Третье – Роман Зленко.

Призеров наградили дипломами. Всем участникам вручили корпоративные подарки.

Алтай-Кокс и Заринский политехнический техникум уже два года работают в системе дуального обучения, основная задача которого – максимально приблизить учебный процесс к практике. Учебные программы Заринского политехнического техникума составлены с учетом специфики производства Алтай-Кокса. Например, у студентов, которые обучаются по профессиям слесарь КИПиА и машинист коксохимического производства, около 70% учебного времени занимает практика на заводе. За каждой парой студентов закреплен шеф-наставник. Такой подход обеспечивает качество подготовки рабочих кадров.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.