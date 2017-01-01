На "Алтай-Коксе" прошло открытие сезона игр "Что? Где? Когда?"

В прошлом году на предприятии впервые состоялась игра "Что? Где? Когда?", в которой состязались руководители, участники проекта "ТОП-1000", финалисты конкурса "Молодой лидер". Тогда победителем стала команда участников программы "ТОП 1000". Интеллектуальный турнир был воспринят заводчанами с большим интересом, поэтому принято решение в 2017 году провести серию игр "Что? Где? Когда?" среди подразделений завода.

В первой игре сезона встретились шесть команд. Производственную дирекцию представляли команды углеподготовительного, коксового цехов и цеха улавливания. Техническую дирекцию – команда отдела технического контроля и лаборатории эколого-технологического контроля. Также в интеллектуальном турнире приняла участие сборная пожарно-аварийной спасательной службы и лаборатории метрологии.

Участников приветствовал директор по производству "Алтай-Кокса" Вадим Валяс:

Сегодня в игре принимают участие сотрудники производственной и технической дирекции. Мы знаем вас как квалифицированных, грамотных специалистов. Вам предстоит проявить интеллект, знания, скорость мышления, качества – связанные с вашей профессиональной деятельностью. Всем желаю успеха!

Игра проходила в два раунда, финальным этапом был вопрос с черным ящиком. Знатоки отвечали на вопросы из области литературы, истории, археологии, медицины. Кроме того, участникам предлагались ребусы, задания на внимательность и логику, блиц-вопросы, когда на поиск ответа у них было лишь 30 секунд.

По итогам первого раунда максимальное количество баллов набрала сборная команда пожарно-аварийной спасательной службы и лаборатории метрологии под названием "ГинкоУм". Во втором раунде в лидерах оказалась команда коксового цеха "Сплав". Но в итоговом конкурсе с черным ящиком команда "ГинкоУм" единственная дала правильный ответ, заработала максимально возможные 3 балла и вырвалась вперед.

Сборная "ГинкоУм" получила диплом победителя и стала первым участником финальной игры в конце 2017 года. Кубок "Хрустальная сова" вручили Кристине Величко, инженеру лаборатории метрологии, которой присвоено звание самого интеллектуального игрока.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com