На Алтай на чартерах слетаются vip-персоны, чтобы поздравить Карелина с 50-летием

Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. Александр Карелин на Алтае. Фото: Михаил Хаустов.

Рано утром в аэропорту республиканской столицы сел первый чартер с полусотней гостей. Гостей встречали сам юбиляр и глава Республики Алтай Александр Бердников.

Среди прибывших:

президент Федерации спортивной борьбы России Сеула Михаил Мамиашвили,

двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина,

четырехкратный чемпион по плаванию Александр Попов,

двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов,

трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов,

двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Махарбек Хадарцев,

олимпийский чемпион, гандболист Игорь Лавров,

олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Мнацакан Искандарян, Шамиль Хисамутдинов, Мурат Карданов, Левон Джулфалакян, Камандар Маджидов,

21-кратный чемпион мира по плаванию в ластах Сергей Ахапов.

А из Казахстана на автомобиле приехал чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады по греко-римской борьбе Даулет Турлыханов.

Праздник пройдет 19 сентября на турбазе "Турсиб" в Чемальском район. Здесь юбиляр накроет стол для 500 гостей.

Известно, что у Карелина в Элекмонаре есть дача, которая, по данным "Комсомольской правды", сгорела в 2015 году, но уже отстроена вновь. Сам Александр Карелин заявлял, что на пенсии будет жить на Алтае.

Алтайский подарок

Из интервью Александра Карелина газете "Спорт-Экспресс":

— Какой самый неожиданный подарок вам приходилось получать?

— Расскажу, но вам придется включить воображение. Знаете, где находится Республика Алтай?

— Да, конечно.

— Там есть Усть-Коксинский район – почти на самой границе России с Китаем, а в нем – Уймонская долина и деревня Верх-Уймон. Мне как-то пришло письмо от детей из местной школы: "Уважаемый Сан Саныч, приезжайте, мы дети в Мультинской школе…" Я и поехал. Мульта – это совсем крошечное поселение неподалеку от Верх-Уймона, где традиционно селились староверы. Ехать от Новосибирска не так чтобы совсем далеко — тыщонку километров. На подъезде меня встретили представители местной власти, пока ехали дальше, рассказали мне в общих чертах про эти места, про музей Рериха — Николай Константинович делал там остановку во время своего знаменитого азиатского турне, и проводники у него как раз из Верх-Уймона были, из староверов. Люди они мало улыбчивые, не расположенные к приезжим. Уклад остается неизменным на протяжении многих десятилетий. Возле каждого двора — специальные переходчики: жерди, забор, ворота — и с двух сторон плахи стоят под углом градусов в тридцать. Я любопытный к таким вещам всегда был, спросил, в чем затея? Мне ответили, что семьи большие у староверов, ребятишек полный двор. Кто-то наверняка калитку забудет закрыть, скотина разбежится. Поэтому все ходили через переходчик, а калитку открывали, либо когда что-то крупное нужно во двор занести, либо скотину выгнать.

И вот поднимаюсь я наверх по этим переходчикам к музею — расслабленный, уставший — все-таки пока мы через три перевала ехали, снег выпал, я сам за рулем, резина летняя. А в самом Верх-Уймоне разгулялось все, распогодилось, солнышко греет, снег растаял… Вижу, наверху стоит женщина и очень внимательно и даже сурово на меня смотрит. Я здороваюсь, а она с крыльца спрашивает: "Это ты – Карелин?" — "Да, — киваю. — Я". И тут она мне и говорит: "Это как же надо жизнь прожить, чтобы тебя в Верх-Уймоне знали?". Большего подарка я в жизни не получал. Потом познакомились, выяснилось, что эта женщина — заслуженная учительница России, Раиса Павловна. Она мне организовала экскурсию по музею староверов. Сам музей небольшой, как мой кабинет в Госдуме: глинобитная печка стоит русская, пространство, как положено, разделено. В одной половине детская, в другой — женская, посередине трапезная, Стол, кухонная утварь, батожок, которым гоняют.

— Кого?

— Ну, мало ли кого? В большой семье всегда было, кого гонять. И я час двадцать слушал, открыв рот, просто заколдованный этим человеком. Столько словосочетаний, поговорок мало где услышишь. Удивительные рассказы. Удивительнейшая гордость за родные места, за свою историю. Я слушал и думал: 300 лет мы Русь крестили, еще 200 лет гоняли староверов. Получается, 500 лет сами с собой воевали. Но та первая фраза еще долго у меня в голове сидела: "Это ты — Карелин?"…