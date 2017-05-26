На алтайских АЗС в ближайшие дни может подорожать бензин

В России резко выросли биржевые цены на топливо. Это может привести к дефициту бензина и росту цен на розничных АЗС в Алтайском крае.
С начала недели выросли среднесуточные котировки популярных сортов автомобильного горючего на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил "Интерфакс". По прогнозам экспертов издания, оптовая цена на бензин в пиковый сезон будет значительно выше рекордов прошлого года — как минимум на 1 тыс. рублей.
Юрий Матвейко, руководитель Алтайского топливного союза, подтвердил alrapress.ru, что на внутреннем рынке уже зафиксирован недостаток топлива.
Юрий Матвейко,
руководитель Алтайского топливного союза:
Здесь несколько причин. Во-первых, дорожает нефть. Во-вторых, увеличились экспортные поставки, причем, по нашим данным, по ценам более низким, чем на внутреннем рынке. Возник недостаток топлива. После ремонта запущен Московский нефтеперерабатывающий завод, но окончательной ясности об объемах выпускаемой им продукции нет. Кроме того, значительная доля производимого там топлива идет в московский регион. Таким образом, сохраняется риск возникновения дефицита , который покупатели в Сибирских регионах могут почувствовать на себе в первую очередь.
Однако я надеюсь, что ситуация стабилизируется и резких изменений на рынке не произойдет.
Тем не менее, отмечает Матвейко, можно ожидать повышения цен на бензин в рознице.
Юрий Матвейко,
руководитель Алтайского топливного союза:
Постепенный рост уже происходит, мы можем его увидеть и в ближайшие дни.
Что касается независимых операторов на рынке АЗС, работающих добросовестно, то в случае дальнейшего роста цен на бирже у них будет два варианта поведения: либо они начнут понемногу закрываться из-за отрицательной "экономики", либо повысят цены на бензин.
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