На алтайских АЗС в ближайшие дни может подорожать бензин

С начала недели выросли среднесуточные котировки популярных сортов автомобильного горючего на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил "Интерфакс". По прогнозам экспертов издания, оптовая цена на бензин в пиковый сезон будет значительно выше рекордов прошлого года — как минимум на 1 тыс. рублей.

Юрий Матвейко, руководитель Алтайского топливного союза, подтвердил alrapress.ru, что на внутреннем рынке уже зафиксирован недостаток топлива.

Юрий Матвейко,

руководитель Алтайского топливного союза:

Юрий Матвейко. За два последних месяца цены на бирже на разные категории топлив выросли на 5-7 тыс. рублей за тонну. Таким образом, они превысили максимальный уровень цен прошлого года Здесь несколько причин. Во-первых, дорожает нефть. Во-вторых, увеличились экспортные поставки, причем, по нашим данным, по ценам более низким, чем на внутреннем рынке. Возник недостаток топлива. После ремонта запущен Московский нефтеперерабатывающий завод, но окончательной ясности об объемах выпускаемой им продукции нет. Кроме того, значительная доля производимого там топлива идет в московский регион. Таким образом, сохраняется риск возникновения дефицита , который покупатели в Сибирских регионах могут почувствовать на себе в первую очередь. Однако я надеюсь, что ситуация стабилизируется и резких изменений на рынке не произойдет.

Тем не менее, отмечает Матвейко, можно ожидать повышения цен на бензин в рознице.

Юрий Матвейко,

руководитель Алтайского топливного союза: