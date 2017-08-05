На Алтайский край надвигается шторм

Алтайский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на начало следующей недели - 7 и 8 августа. Ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы и град.
Ветер усилится до 13-18 м/с, местами порывы будут достигать 19-24 м/с. Жара спадет.
Специалисты МЧС напоминают, что в грозу нужно соблюдать правила безопасности. Во время сильного дождя, ветра и града лучше всего быть в помещении и держаться подальше от окон.
Если вы оказались на улице в непогоду, то нужно быстро найти укрытие. Для этого подходят только капитальные здания. Прятаться под деревьями нельзя, так как в них может ударить молния. Во время сильного ветра не рекомендуется находиться рядом с домами, потому что с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Автомобили лучше не парковать рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
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