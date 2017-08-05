На Алтайский край надвигается шторм

Ветер усилится до 13-18 м/с, местами порывы будут достигать 19-24 м/с. Жара спадет.

Специалисты МЧС напоминают, что в грозу нужно соблюдать правила безопасности. Во время сильного дождя, ветра и града лучше всего быть в помещении и держаться подальше от окон.

Если вы оказались на улице в непогоду, то нужно быстро найти укрытие. Для этого подходят только капитальные здания. Прятаться под деревьями нельзя, так как в них может ударить молния. Во время сильного ветра не рекомендуется находиться рядом с домами, потому что с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Автомобили лучше не парковать рядом с деревьями и рекламными конструкциями.