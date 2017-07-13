На алтайском курорте обокрали туристов

В Яровом по подозрению в краже из гостевого домика полиция задержала 28-летнего местного жителя.
Воспользовавшись тем, что туристы, остановившиеся в домике на территории прибрежного района озера Большое Яровое, отсутствовали в жилище, яровчанин проник в помещение и похитил две сумки с вещами. Потерпевшие оценили свой ущерб в 12 с лишним тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
У подозреваемого изъято похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
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