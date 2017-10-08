На алтайском туркомплексе "Малиновый остров" произошел пожар

7 октября в 21.49 местного времени в Шебалинском районе Республики Алтай произошло возгорание жилого дома на туристическом комплексе "Малиновый остров".
В 22.11 пожар локализован, в 22.21 — ликвидирован.
От МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, говорится в сообщении республиканского главка МЧС.
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