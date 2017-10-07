На алтайской трассе грузовик с битумом въехал в ВАЗ и потерял прицеп

На трассе "Рубцовск — Барнаул" возле Поспелихи столкнулись грузовик, груженый битумом, и ВАЗ. Об этом сообщили в Barnaul22. Удар был такой силы, что у грузовика оторвался прицеп и отлетел на противоположную обочину.
ДТП на поспелихинской трассе. Фото: Александр Комбаров в vk.com/barneos22.
ДТП на поспелихинской трассе. Фото: Александр Комбаров в vk.com/barneos22.
ДТП на поспелихинской трассе. Фото: Александр Тютюнников в vk.com/barneos22.
ДТП на поспелихинской трассе. Фото: Полина Поплавская в vk.com/barneos22.
ДТП на поспелихинской трассе. Фото: Полина Поплавская в vk.com/barneos22.
Полина Поплавская:
Таксист начал разворачиваться, в зеркала не смотрел — и под колеса грузовику.
Очевидцы сообщают, что каким-то чудом все остались живы.
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