На алтайской трассе водитель Toyota Corona слетел в кювет и погиб

24 октября в 22.10 на 454 км автодороги "Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница НСО" в Бурлинском районе произошло ДТП, в котором погиб человек.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, 35-летний водитель, управляя Toyota Corona Premio, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
47-летнего пассажира с травмами госпитализировали в Бурлинскую ЦРБ.
По данному факту проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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