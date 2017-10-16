На "барнаульском Арбате" высадили низкоросолые клёны

На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org. На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны. Фото: barnaul.org.

Справка

Клён приречный или клён гиннала естественно произрастает в восточной Азии от Монголии до Кореи и Японии, северная граница ареала проходит в юго-восточной Сибири в районе долины реки Амур. Представляет собой небольшой листопадный клён, который иногда используют в декоративном садоводстве или для озеленения улиц.

Это распростёртый кустарник или маленькое дерево, достигающее 3—10 м в высоту, с коротким стволом до 20—40 см в диаметре и тонкими прямыми ветвями. Кора тонкая, тусклого серо-коричневого цвета, сначала гладкая, у старых растений неглубоко потрескавшаяся.

Листья супротивные простые, 4—10 см длиной и 3—6 см шириной, глубоко разрезанные пальчатые, с тремя или пятью лопастям. Цветёт весной, одновременно с распусканием листьев, цветки жёлто-зелёные, 5—8 мм в диаметре, собраны в распростёртые кисти. Плод — парная красноватая крылатка, длиной 8—10 мм с крылышком 1,5—2 см, созревает с конца лета до ранней осени.