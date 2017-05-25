На форум "Сибирский день поля" зарегистрировалось рекордное число участников

Более 200 компаний станут в этом году участниками агрофорума "День сибирского поля". Об этом 22 мая сообщил Александр Лукьянов, первый вице-премьер правительства Алтайского края. По его словам, до этого количество участников составляло 150-170 предприятий. Показатель был превышен только на проходившем в Алтайском крае в 2016 году агрофоруме федерального масштаба "День российского поля".
Александр Лукьянов,
первый вице-премьер правительства Алтайского края:
Наша задача — не просто показать картинку о проведении форума. Специалисты предприятий приезжают для того, чтобы и осмотреть, и прицениться к технике, оценить ее в работе на демонстрационных площадках. На агрофоруме они находят тех, кто эту технику купил ранее, узнают об опыте ее использования и только потом решают вопросы приобретения.
По словам Александра Лукьянова, несколько изменился и формат проведения агрофорума. В этом году организаторы будут уделять больше внимания вопросам развития малых форм хозяйствования. Ранее об этом изменении рассказывал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:
"День сибирского поля" дает возможность познакомится с новинками, посмотреть все в действии. В этом году мы хотим посвятить форум начинающим и малым фермерам, которые занимаются животноводством. Необходимо показать возможности кормозаготовки именно для них, показать все, что для этого есть не только в Алтайском крае, но и в России, и в мире. На сегодняшний день в нашем регионе более 300 начинающих фермеров, которые за последние годы получили гранты от государства и имеют хорошие перспективы развития.
Традиционно в рамках агрофорума пройдет выставка племенных животных, в настоящее время специалисты проводят отбор породистого скота в сельхозпредприятиях края.
Напомним, в нынешнем году "День сибирского поля" пройдет на три неделе раньше обычного срока из-за проведения в начале июля общероссийского мероприятия данного формата в Татарстане. Местный агрофорум состоится 21-22 июня в агропарке Павловского района.
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