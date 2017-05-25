На форум "Сибирский день поля" зарегистрировалось рекордное число участников

"День сибирского поля" дает возможность познакомится с новинками, посмотреть все в действии. В этом году мы хотим посвятить форум начинающим и малым фермерам, которые занимаются животноводством. Необходимо показать возможности кормозаготовки именно для них, показать все, что для этого есть не только в Алтайском крае, но и в России, и в мире. На сегодняшний день в нашем регионе более 300 начинающих фермеров, которые за последние годы получили гранты от государства и имеют хорошие перспективы развития.