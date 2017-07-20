На Камчатке работники свинофермы умерли от запаха фекалий

Происшествие случилось у города Елизово во время работ по обслуживанию канализационно-насосной станции.

Двое местных жителей умерли от отравления парами фекалий. Сейчас следователи проверяют соблюдение требований охраны труда в свинокомплексе "Камчатский". Кроме того, изучаются документы предприятия и устанавливаются подробности гибели мужчин.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Процессуальное решение будет принято только после результатов проверки, передает телеканал 360.

Ранее в Узбекистане погибли двое рабочих и доктор, отравившись фекальными газами в выгребной яме. Местные жители пытались достать оттуда чужой сотовый телефон.