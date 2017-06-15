На Камчатке вулкан Шивелуч засыпал пеплом поселки. Устновлен красный код авиационной опасности

Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Это значит, что мелкие частицы пепла из Шивелуча могут попасть в механизмы пролетающих самолетов и вертолетов. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. Руководители местных авиационных компаний предупреждены о возможной опасности и необходимости изменить маршрут движения.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф разделился на два облака.

Пепловое облако, идущее в Карагинский залив, может достичь посёлка Усть-Камчатск и села Ивашка Карагинского района. Жителям этих районов рекомендуется при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери.

Пеплопады прошли в поселке Козыревск, селе Майском Усть-Камчатского района, сёлах Лазо, Атласово и посёлке Таёжном Мильковского района. Также выпадение пепла зафиксировано в поселке Ключи Усть-Камчатского района. В этом населенном пункте толщина пепла не превысила 3 миллиметров.

Местные жители оповещены с помощью стационарных репродукторов громкоговорящей связи. На случай усиления пеплопада в Козыревске и в Майском имеется достаточное количество респираторов и ватно-марлевых повязок.

Жизнедеятельность населения во всех поселках, где зафиксировано выпадение пепла, не нарушена.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю осуществляют мониторинговое наблюдение за атмосферным воздухом населенных мест, которые находились в зоне пеплопада, говорится в сообщении краевого главка МЧС.