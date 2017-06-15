На Камчатке вулкан Шивелуч засыпал пеплом поселки. Устновлен красный код авиационной опасности

15 июня на вулкане Шивелуч (Камчатский край) зафиксирован пепловый выброс на высоту до 12 километров. Высота самого вулкана составляет 3283 метра.
Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Это значит, что мелкие частицы пепла из Шивелуча могут попасть в механизмы пролетающих самолетов и вертолетов. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. Руководители местных авиационных компаний предупреждены о возможной опасности и необходимости изменить маршрут движения.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф разделился на два облака.
Пепловое облако, идущее в Карагинский залив, может достичь посёлка Усть-Камчатск и села Ивашка Карагинского района. Жителям этих районов рекомендуется при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери.
Пеплопады прошли в поселке Козыревск, селе Майском Усть-Камчатского района, сёлах Лазо, Атласово и посёлке Таёжном Мильковского района. Также выпадение пепла зафиксировано в поселке Ключи Усть-Камчатского района. В этом населенном пункте толщина пепла не превысила 3 миллиметров.
Местные жители оповещены с помощью стационарных репродукторов громкоговорящей связи. На случай усиления пеплопада в Козыревске и в Майском имеется достаточное количество респираторов и ватно-марлевых повязок.
Жизнедеятельность населения во всех поселках, где зафиксировано выпадение пепла, не нарушена.
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю осуществляют мониторинговое наблюдение за атмосферным воздухом населенных мест, которые находились в зоне пеплопада, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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