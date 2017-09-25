На Кубани семья каннибалов за 20 лет съела 30 человек

Под Краснодаром полицейские вычислили семью каннибалов, которая из жертв делала заготовки.
Правоохранители предполагают, что на счету супругов-людоедов не менее 30 жертв.
Сотрудники правоохранительных органов доказали семь эпизодов убийства, сообщает "Лайф"
Дома у каннибалов обнаружили 19 лоскутов кожи, которую они снимали с убитых. А в холодильнике — семь пакетов с замороженными останками.
По мнению правоохранительных органов, краснодарские каннибалы начали похищать людей ради еды с 1999 года. Они убивали свою жертву, часть съедали, а из того что осталось, делали заготовки, сообщает паблик Mash на странице "ВКонтакте".
Пару поймали случайно — дорожные рабочие во время укладки асфальта якобы нашли телефон, на котором были фотографии мужчины с частями тел. Дорожники передали телефон полицейским. Позже у подозреваемых дома нашли множество телефонов жертв и записи видеоуроков по "приготовлению человечины", сообщает news.rambler.ru.
Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. Материалы переданы в СКР по Краснодарскому краю, пишет ura.ru. Как сообщает источник Пятого канала, региональное управление СК РФ пока подтверждает только один эпизод.
Информация выясняется.
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