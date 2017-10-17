На Мальте взорвали автомобиль с журналисткой, которая расследовала панамские офшоры

Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября в результате взрыва автомобиля на Мальте.
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж предлагает €20 тыс. за информацию, которая поможет найти убийц журналистки, сообщил он в своем Twitter, пишет ТАСС.
"Пришел в ярость, узнав, что мальтийская журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция была убита вечером недалеко от собственного дома с помощью бомбы. Я предлагаю награду в €20 тыс. за информацию, которая поможет осудить ее убийц", — написал Ассанж.
Взрыв был настолько мощным, что ее машина Peugeot 108, вылетела с дороги, а ее обломки разбросало по полю.
По данным издания, 15 дней назад журналистка подавала заявления в полицию об угрозах. Галиция жила в Биднизе, взрыв произошел на подъезде к городу, сообщает РБК.
Журналистка вела блог, в котором критически отзывалась о правительстве, уличая правящую элиту в коррупции, а также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" — делом об офшорных счетах, пишет bfm.ru.
По данным The Guardian, Галиция занималась расследованием коррупции на Мальте. По его итогам она опубликовала, в так называемых "Панамских документах", информацию о мальтийском премьер-министре. В своем расследовании Галиция рассказала, что два помощника главы мальтийского кабмина создали офшорные компании, через которые проводились выплаты от правительства Азербайджана. После публикации "Панамских документов" депутаты Европейского парламента призвали к отставке Муската из-за информации о связях его жены с компанией, которая получила выплаты от дочери азербайджанского президента.
Издание Politico называло Дафне Каруану Галицию "женщиной-WikiLeaks". Ее блог, в котором она рассказывала о коррупции в стране был настолько популярен, что превосходил тиражи всех местных газет, отмечает Politico.
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