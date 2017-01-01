На некоторых моделях телефона исчезнет приложение WhatsApp

WhatsApp не будет работать на смартфонах BlackBerry, Apple и Android-смартфонах. "В то время как некоторые мобильные устройства остаются частью нашей жизни, они не могут поддерживать ряд возможностей, которые мы намерены запустить в ближайшее время. Это было трудным решением для нас, но правильным для того, чтобы предоставить пользователям более эффективные способы поддерживать связь с друзьями, семьёй и близкими, используя WhatsApp", — цитирует издание заявление компании.

Приложение не будет поддерживаться на любом устройстве на Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7 и смартфонах Apple, функционирующих под управлением версий iOS, выпущенных ранее iOS 6.

Когда ограничения вступят в силу СМИ не сообщают.