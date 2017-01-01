На некоторых моделях телефона исчезнет приложение WhatsApp

Популярный мобильное приложение для обмена сообщениями WhatsApp не будет работать на ряде устаревших устройств, пишет life.ru со ссылкой на британскую газету Daily Express.
WhatsApp не будет работать на смартфонах BlackBerry, Apple и Android-смартфонах. "В то время как некоторые мобильные устройства остаются частью нашей жизни, они не могут поддерживать ряд возможностей, которые мы намерены запустить в ближайшее время. Это было трудным решением для нас, но правильным для того, чтобы предоставить пользователям более эффективные способы поддерживать связь с друзьями, семьёй и близкими, используя WhatsApp", — цитирует издание заявление компании.
Приложение не будет поддерживаться на любом устройстве на Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7 и смартфонах Apple, функционирующих под управлением версий iOS, выпущенных ранее iOS 6.
Когда ограничения вступят в силу СМИ не сообщают.
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