На обшивке МКС ученые Роскосмоса обнаружили планктон из Баренцева моря

В связи с этим верхнюю границу биосферы предлагается установить на высоте 400 км.

"В экспериментах разных лет были выявлены фрагменты: ДНК Mycobacteria как маркера гетеротрофного морского бактериопланктона, обитающего в Баренцевом море; ДНК экстремофильной бактерии Delftria; ДНК бактерий, близких по своей первичной структуре к бактериям, выявленным в пробах почвы острова Мадагаскар; ДНК растительных геномов; ДНК архебактерий и ДНК грибов Erythrobasidium и Cystobasidium", — говорится в сообщении.

Пробы с внешней поверхности МКС брались российскими космонавтами в рамках эксперимента "Тест". Всего с 2010 по 2016 год космонавты взяли 19 мазков.

В связи с обнаружением на поверхности МКС жизнеспособных спор и фрагментов ДНК микроорганизмов, ученые Роскосмоса совместно с учеными ведущих научных учреждений России обосновали необходимость установления новой верхней границы биосферы Земли до 400 км (сейчас эта условная граница считается расположенной на высоте 20 км).

Появление морских и наземных микроорганизмов на обшивке МКС ученые объясняют "ионосферным лифтом", когда вещества с поверхности Земли поднимаются на высоты ионосферы, пишет bfm.ru.

В 2015 году руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил об обнаружении в ходе этого эксперимента следов морского планктона на поверхности иллюминатора станции. При этом он затруднился уточнить, каким образом они могли туда попасть.

Ранее Роскосмос сообщал, что попадающие на поверхность МКС микрометеориты и кометная пыль могут содержать биогенное вещество внеземного происхождения. В настоящее время российские ученые работают с пробами с поверхности МКС, чтобы определить соотношение изотопов углерода и по этому показателю понять, содержатся ли в них следы внеземной жизни.